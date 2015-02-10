 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Закрылась одна из линий станции метро "Джафар Джаббарлы"

    Линия будет закрыта до конца года

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вторая линия станции "Джафар Джаббарлы" Бакинского метрополитена закрылась на ремонт. Как сообщил Report руководитель пресс-службы метрополитена Насими Пашаев, до этого обе линии также не использовались постоянно, и поезда, приходящие на одну линию, отправлялись на другую.

    По словам пресс-секретаря, с рельсами нет никаких проблем, и линия закрылась из-за некоторых проблем, вызванных коррозией, а также в связи с покрасочными работами в туннеле.

    Отметим, что линия закрылась 9 февраля и до конца года ее открытие не планируется. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi