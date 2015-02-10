​Закрылась одна из линий станции метро "Джафар Джаббарлы"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вторая линия станции "Джафар Джаббарлы" Бакинского метрополитена закрылась на ремонт. Как сообщил Report руководитель пресс-службы метрополитена Насими Пашаев, до этого обе линии также не использовались постоянно, и поезда, приходящие на одну линию, отправлялись на другую.

По словам пресс-секретаря, с рельсами нет никаких проблем, и линия закрылась из-за некоторых проблем, вызванных коррозией, а также в связи с покрасочными работами в туннеле.

Отметим, что линия закрылась 9 февраля и до конца года ее открытие не планируется.