Введена в эксплуатацию двухполосная служебная дорога до города Шуша

Уже сдана в эксплуатацию двухполосная служебная дорога по трассе протяженностью 101,5 км до города Шуша

Продолжается строительство новой автомобильной дороги до города Шуша. Строительные работы ведутся на основе проекта, начиная от города Физули.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что новая трасса будет построена в обход крупных населенных пунктов, а также знаменитого леса Топхана.

Согласно новому проекту, длина дороги сократится на 17 км и составит 84,6 км за счет мостов и туннелей, которые будут построены в районах со сложным рельефом. По предварительным оценкам, общая длина туннелей, которые будут построены, составит около 3 км. Кроме того, вдоль трассы предусмотрено строительство дорожных развязок различного уровня.

Уже сдана в эксплуатацию двухполосная служебная дорога по трассе протяженностью 101,5 км до города Шуша.

Планируется, что новая автомобильная дорога Физули-Шуша будет состоять из 4-6 полос движения. Первые 48 км 84,6-километровой дороги будут состоять из 6 полос движения, а с 48 по 84,6 км - из 4 полос движения. Ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Автомобильная дорога Физули-Шуша проходит вблизи будущего аэропорта Физули. По этой причине с целью соединения магистрали с аэропортом в проекте также предусматривается строительство развязки и въездной дороги на 27-м км трассы.