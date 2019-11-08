Бакметрополитен: Второй путь станции "Джафар Джаббарлы" будет сдан следующим летом

Станция метро "Джафар Джаббарлы" уникальна. Такой станции нет ни в одном стране мира. Один из путей станции находится на одной стороне станции "28 мая", а второй - на другой. Между ними есть значительное расстояние. Пересечение двух линий метрополитена, построенных во времена СССР, было только в Баку.

Об этом Report сообщил главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

По его словам, это является большой проблемой для Бакинского метрополитена, его развития и увеличения интенсивности движения поездов: "У нас есть проекты для решения этой проблемы. Но сегодня станция "Джафар Джаббарлы" всего лишь ремонтируется. Пассажирская платформа, зал полностью демонтированы, сейчас они реконструируются. Стена также снесена и перестроена. Поскольку здесь не было системы вентиляции, мы создаем вентиляционные каналы. Система освещения станции также реконструируется".

"На втором пути станции реконструируется вентиляционная шахта, закуплены новые вентиляторы. Мы планируем открыть станцию "Джафар Джаббарлы" летом 2020 года", - сказал он.