Время в пути от Азербайджана до Турции на автомобиле сократится

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Время в пути от контрольно-пропускного пункта "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе до КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе сократится до четырех часов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил глава департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе в ходе ознакомления представителей дипломатического корпуса с запланированными в стране масштабными инфраструктурными проектами.

"Сократится полная длина коридора, сократится время передвижения, и, если сегодня для покрытия участка от "Красного моста" до "Сарпи" нужно 7-8 часов, то после завершения работ время сократится до 4-4,5 часов. Скорость передвижения на ряде участков дороги увеличится на 80-100%, то есть фактически удвоится", - сказал Карселадзе.