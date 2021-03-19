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Возобновлен авиарейс Баку-Тбилиси-Баку

Возобновлен авиарейс Баку-Тбилиси-Баку Лоукостер Buta Airways в 07:00 выполнит первый рейс по маршруту Баку-Тбилиси, а затем в обратном направлении
Инфраструктура
19 марта 2021 г. 09:57
Возобновлен авиарейс Баку-Тбилиси-Баку
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Лоукостер Buta Airways в 07:00 выполнит первый рейс по маршруту Баку-Тбилиси, а затем в обратном направлении.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой, самолет вылетит из международного аэропорта Шота Руставели в 10:10 по тбилисскому времени и приземлится в Баку в 11:10.

Полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться по субботам только на этой, а также на следующей неделе.

Пассажиры допускаются на борт при предъявлении справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста за последние 48 часов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Bakı aviareysi bərpa olunub

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