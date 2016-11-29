Вице-президент AZAL: Низкие цены на авиабилеты не влияют на качество обслуживания пассажиров

Москва. 29 ноября. REPORT.AZ/ Низкие цены на авиабилеты бюджетной авиакомпании AZALJET не влияют на качество обслуживания пассажиров.

Об этом московскому корреспонденту Report заявил вице-президент компании Азербайджанские авиалинии (AZAL) Эльдар Гаджиев.

"Лоукостеры - это новое слово в гражданском авиасообщении и связано это с увеличением потребности населения в авиаперевозках. В конце прошлого года мы создали внутри компании новый бренд AZALJET и запустили его с целью улучшения обслуживания населения и увеличения количества авиаперевозок", - заявил Э.Гаджиев.

По его словам, за это время руководство AZAL усовершенствовало бренд. В частности, увеличился допустимый вес ручной клади и введено бесплатное питание на борту самолета, чего нет на других известных лоукостерах.

"Мы хотим предоставить нашим пассажирам максимально комфортные условия во время полета и будем продолжать работу в этом направлении", - отметил вице-президент AZAL.

Комментируя вопрос о влиянии забастовки авиакомпании Lufthansa на работу других авиакомпаний, вице-президент выразил сожаление в связи со сложившимся положением..

"AZAL имеет возможность справиться с любыми проблемами. В отличии от других авиакомпаний весь наш персонал вплоть до технических и коммерческих работников состоит из местных кадров. Практически все наши пилоты являются выпускниками Национальной Академии гражданской авиации Азербайджана, где готовятся высококачественные и высокопрофессиональные специалисты", - сказал вице-президент, добавив, что в компании работают ответственные люди и патриоты своей страны.

"Хорошая работа между руководством компании и сотрудниками, а также профсоюзами позволяет нам избегать тех проблем, свидетелями которых мы стали", - резюмировал Э.Гаджиев.