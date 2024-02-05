В Сумгайыте женщина попала под поезд при переходе ж/д путей

В Сумгайыте женщина попала под скоростной поезд при переходе железнодорожных путей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Инцидент произошел сегодня, около 07:50 утра. Женщина попыталась перейти железнодорожные пути, несмотря на приближение скоростного поезда, следовавшего по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку.
Хотя машинист применил экстренное торможение, столкновение было неизбежным из-за небольшого расстояния. В результате инцидента женщина получила травмы, на место происшествия прибыла скорая медицинская помощь. Движение поездов на данной линии было восстановлено в кратчайшие сроки.
"АЖД еще раз призывает пешеходов переходить железнодорожные пути только в специально обозначенных местах и переходах, строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.