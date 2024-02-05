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В Сумгайыте женщина попала под поезд при переходе ж/д путей

В Сумгайыте женщина попала под поезд при переходе ж/д путей В Сумгайыте женщина попала под скоростной поезд при переходе железнодорожных путей.
Инфраструктура
5 февраля 2024 г. 09:23
В Сумгайыте женщина попала под поезд при переходе ж/д путей

В Сумгайыте женщина попала под скоростной поезд при переходе железнодорожных путей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Инцидент произошел сегодня, около 07:50 утра. Женщина попыталась перейти железнодорожные пути, несмотря на приближение скоростного поезда, следовавшего по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку.

Хотя машинист применил экстренное торможение, столкновение было неизбежным из-за небольшого расстояния. В результате инцидента женщина получила травмы, на место происшествия прибыла скорая медицинская помощь. Движение поездов на данной линии было восстановлено в кратчайшие сроки.

"АЖД еще раз призывает пешеходов переходить железнодорожные пути только в специально обозначенных местах и переходах, строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda qatarın yoluna çıxan qadın xəsarət alıb

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