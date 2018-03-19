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    В праздничные дни "Азерсу" будет работать в усиленном режиме

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    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Коллектив ОАО "Азерсу" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

    Как сообщили Report в "Азерсу", на праздники в центральном аппарате ОАО и местных управлениях водопроводных и канализационных хозяйств будет организован график дежурств. 

    Помимо этого, круглые сутки население будут обслуживать аварийные бригады и Call-центр 955.

    В сообщении отмечается, что для обеспечения бесперебойной подачи воды в праздничные и нерабочие дни, а также в целях бесперебойного водообеспечения мест проведения праздничных мероприятий будут проведены все надлежащие мероприятия: "Просим потребителей сообщать о проблемах с водообеспечением и канализационными системами на номер Call-центра 955".

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