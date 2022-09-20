В ноябре могут стартовать прямые авиарейсы между Россией и Северным Кипром

Прямые авиарейсы из России в Турецкую республику Северного Кипра могут стартовать в ноябре этого года.

Прямые авиарейсы из России в Турецкую республику Северного Кипра могут стартовать в ноябре этого года.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники.

"По информации, полученной из дипломатических источников, российские коммерческие рейсы вскоре будут осуществляться напрямую между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), возможно, через туроператора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские власти уже дали на это свое согласие, однако переговоры между Анкарой и Москвой все еще продолжаются.