В Кяльбаджарском районе состоялось открытие малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2"

25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Чираг-1» и «Чираг-2» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи» в Кяльбаджарском районе.

25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Чираг-1» и «Чираг-2» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи» в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной на станциях работе.

Было отмечено, что расположенные на реках Тертер и Гараархадж в западной части Кяльбаджарского района малые гидроэлектростанции «Чираг-1» мощностью 8,33 МВт и «Чираг-2» мощностью 3,6 МВт полностью реконструированы ОАО «АзерЭнержи».

Отметим, что данные электростанции, с ходом строительных работ на которых Президент Ильхам Алиев ознакомился в июне 2022 года, оснащены самым современным оборудованием. Несмотря на суровый климат и сложный рельеф территории, строительные работы завершены досрочно.

Для соблюдения экологических норм с учетом 50-процентного обеспечения реки деривационные трубы здесь установлены выше поймы. Кроме того, с учетом селевых потоков на абсолютной высоте 1750 метров построена главная управляемая водоприемная установка, а также заново проложены деривационные трубы протяженностью 7 километров.

Для обеих станций построены машинные залы, установлены современные экотурбины, генераторы, панели управления, релейные защиты и автоматики производства ведущих европейских компаний. На территории малой гидроэлектростанции «Чираг-1» построена 110-киловольтная открытая распределительная установка. Реконструирована и подключена к новой подстанции 35-киловольтная линия электропередачи «Истису» протяженностью 35 километров, проложен оптический кабель. Эта подстанция выполняет узловую функцию для передачи электроэнергии, производимой на малых гидроэлектростанциях «Чираг-1», «Чираг-2» и «Союгбулаг» в энергосистему страны. На гидроэлектростанции «Чираг-2» мощностью 3,6 МВт также реконструированы главная водоприемная установка, деривационные трубы протяженностью 3 километра, машинный зал. На станции установлены современная экотурбина с «зеленым» сертификатом, генератор, панели управления и автоматики европейского производства. Станции «Чираг-1» и «Чираг-2» полностью интегрированы в энергосистему и подключены к централизованной системе SCADA, создающей возможность для дистанционного управления. На обеих станциях в течение года будет производиться в целом около 35 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие малые гидроэлектростанции «Чираг-1» и «Чираг-2».

Было отмечено, что, помимо малых гидроэлектростанций «Чираг-1», «Чираг-2» и «Союгбулаг», на сегодняшний день в Кяльбаджарском районе реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Кяльбаджар-1» мощностью 4,4 МВт, «Гамышлы» мощностью 6,3 МВт и «Мейдан» мощностью 3,4 МВт. В настоящее время в Кяльбаджарском районе в пяти местах началось строительство малых гидроэлектростанций общей мощностью 48,3 МВт. Таким образом, в первом квартале 2024 года в Кяльбаджарском районе будут функционировать 10 малых гидроэлектростанций общей мощностью 75,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 230 миллионов киловатт-часов.