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В Карабахе начинается строительство населенных пунктов в девяти селах и поселках

В Карабахе начинается строительство населенных пунктов в девяти селах и поселках Территориальный строительно-планировочный центр Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в связи с работами по обоснованию строительства населенных пунктов в селах и поселках Дедели (1) и Пирахмедли (2) Физулинского района, Заллар (3)
Инфраструктура
29 апреля 2022 г. 10:33
В Карабахе начинается строительство населенных пунктов в девяти селах и поселках

Территориальный строительно-планировочный центр Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в связи с работами по обоснованию строительства населенных пунктов в селах и поселках Дедели (1) и Пирахмедли (2) Физулинского района, Заллар (3) и Яншаг (4) Кяльбаджарского района, Туг (5) и Гадрут (6) Ходжавендского района, Худаферин (7) Джебраильского района, Зар (8) Кяльбаджарского района и Шалва (9) Лачынского района завершил ранее объявленные девять тендеров.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителями тендеров стали ЗАО BIMD (1-4 тендеры), местный филиал компании REM Mimarlık Dekorasyon Restorasyon Proje ve Taahhüt Hizmetleri Limited (5-6 тендеры), ООО Bureau Mositive (7-9 тендеры).

Компаниям-победителям соответственно будут выплачены 1,53 млн манатов, 4,366 млн манатов и 848 тыс. манатов, всего - 6,744 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda 9 kənd və qəsəbədə yaşayış məntəqələrinin salınmasına başlanılır

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