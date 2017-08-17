В этом году в Азербайджане составлено 673 протокола за незаконное и нерациональное использование земель

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ С начала года в Азербайджане составлено 673 административных протокола за незаконное и нерациональное использование земельных участков, по которым применены штрафы на сумму около 655 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Госкомитета по вопросам имущества.

В сообщении говорится, что 35 административных протоколов пришлось на Баку, 638 - на долю регионов. Протоколы составлены за нарушения в отношении находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности земельных участков, предусмотренные ст. 244-248, 250-251 Кодекса об административных правонарушениях АР. Случаи незаконного захвата регулируются в соответствии с Уголовным кодексом АР.