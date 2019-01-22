В экономике Нахчывана рост на 1,3%

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Нахчыванской АР произведено ВВП на 2,773 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За год ВВП на душу населения в Нахчыване увеличился на 1,9%, до 6 101,3 манатов.

За счет промышленности сформировано 27,4% ВВП, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Производство сельскохозяйственной продукции в автономной республике увеличилось на 4,4%, перевозки грузов в транспортном секторе - на 1,9%, услуги информации и связи - на 3,3%, в том числе мобильные услуги - на 2%.