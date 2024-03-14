В дни празднования Новруза поезда по маршруту Баку-Габала будут курсировать ежедневно

В дни празднования Новруза в Азербайджане поезда по маршруту Баку-Габала будут курсировать ежедневно.

В дни празднования Новруза в Азербайджане поезда по маршруту Баку-Габала будут курсировать ежедневно.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в этой связи на маршрут назначено дополнительно 10 составов.

С 20 по 26 марта поезда будут отправляться ежедневно в 07:30 из бакинского ж/д вокзала и в 19:00 из габалинского ж/д вокзала.

На маршруте курсируют пассажирские поезда швейцарского производителя Stadler.

Сейчас по маршруту Баку-Габала-Баку поезда курсируют по субботам и воскресеньям. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД или онлайн через приложение ADY Mobile.