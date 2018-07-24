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    В части Хатаинского и Низаминского районов Баку сегодня не будет воды

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В части Хатаинского и Низаминского районов (территории Черного и Белого городов, НЗС, УПД, поселка Кешля, часть села Ахмедли и вдоль проспекта Бабека) в течение дня будет ограничение в водоснабжении.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

    По словам А.Джабраиллы, ограничения связаны с подсоединением к сети новых магистральных линий и отсоединением старых линий в рамках реконструкции проспекта Бабека.

    "Азерсу" приносит извинения абонентам за временные неудобства.

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