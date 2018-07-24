В части Хатаинского и Низаминского районов Баку сегодня не будет воды

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В части Хатаинского и Низаминского районов (территории Черного и Белого городов, НЗС, УПД, поселка Кешля, часть села Ахмедли и вдоль проспекта Бабека) в течение дня будет ограничение в водоснабжении.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По словам А.Джабраиллы, ограничения связаны с подсоединением к сети новых магистральных линий и отсоединением старых линий в рамках реконструкции проспекта Бабека.

"Азерсу" приносит извинения абонентам за временные неудобства.