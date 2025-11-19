Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    Инфраструктура
    • 19 ноября, 2025
    • 10:58
    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    В Баку меняют организацию движения на пересечении улиц Рашида Исмайылова и Яхья Гусейнова в Бинагадинском районе.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта.

    По данным ведомства, анализ текущей ситуации показал, что водители, выезжающие с улицы Яхья Гусейнова и близлежащего жилого комплекса в сторону центра, вынуждены пользоваться Баку–Сумгайытским шоссе и разворотом у "Экологического поста". Это приводит к более чем трехкилометровому лишнему движению транспорта и дополнительной нагрузке на дорожный узел. Кроме того, уровень безопасности для пешеходов на этом участке остается недостаточным.

    Проект предусматривает установку светофора на пересечении, обустройство безопасных островков и направляющих полос, а также создание регулируемых пешеходных переходов. Водители смогут пользоваться разворотной зоной под путепроводом.

    Также будут оптимизированы места автобусных остановок, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    движение транспорта автомобили Бинагадинский район Баку
    Видео
    Bakıda iki küçənin kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil edilir

    Последние новости

    11:01

    Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по Украине

    Другие страны
    11:00

    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

    Другие страны
    10:59

    Польская банковская ассоциация: Азербайджан способен стать финансовым лидером региона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    10:58
    Видео

    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    Инфраструктура
    10:52
    Фото

    В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

    Происшествия
    10:51

    Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10%

    Финансы
    10:42

    В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток

    Происшествия
    10:38

    Вюсал Гасымлы: Банковский сектор проходит этап пересечения цифровизации и новых угроз

    Финансы
    10:34

    Влодзимеж Кичински: Польша видит большой потенциал в банковском сотрудничестве с Азербайджаном

    Финансы
    Лента новостей