В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

В Баку меняют организацию движения на пересечении улиц Рашида Исмайылова и Яхья Гусейнова в Бинагадинском районе.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта.

По данным ведомства, анализ текущей ситуации показал, что водители, выезжающие с улицы Яхья Гусейнова и близлежащего жилого комплекса в сторону центра, вынуждены пользоваться Баку–Сумгайытским шоссе и разворотом у "Экологического поста". Это приводит к более чем трехкилометровому лишнему движению транспорта и дополнительной нагрузке на дорожный узел. Кроме того, уровень безопасности для пешеходов на этом участке остается недостаточным.

Проект предусматривает установку светофора на пересечении, обустройство безопасных островков и направляющих полос, а также создание регулируемых пешеходных переходов. Водители смогут пользоваться разворотной зоной под путепроводом.

Также будут оптимизированы места автобусных остановок, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.