В Билясуваре сдан в эксплуатацию ставший аварийным мост - ФОТО

Биласувар. 26 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе сегодня был сдан в эксплуатацию ставший аварийным мост.

Как сообщает Report, аварийное состояние моста над коллектором на 91-м километре магистрали Алят-Астара на территории Билясуварского района долгое время создавало проблемы для передвижения транспорта. Водители сталкивались с трудностями при проезде по данной территории.

Отметим, что построенный 1973 году путепровод пришел в негодность из-за движения крупнотоннажных грузовых автомобилей. У моста протяженностью 30 метров, шириной 8 метров пришли в негодность опоры.