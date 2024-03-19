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В Баку завершена полоса микромобильности протяженностью 6,5 км

В Баку завершена полоса микромобильности протяженностью 6,5 км
Инфраструктура
19 марта 2024 г. 16:47
В Баку завершена полоса микромобильности протяженностью 6,5 км

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках проекта по развитию инфраструктуры микромобильности в Баку создало единую полосу микромобильности протяженностью 6,5 км.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, дорожки пролегают по улице Истиглалият, проспекту Азербайджан, улице Мирзаага Алиева, проспекту Бюльбюля, улице Фикрета Амирова и территории бакинского бульвара.

Полоса для микромобильных транспортных средств протяженностью 2 200 метров (от Морского вокзала до круга "Азнефть") соединена в единую сеть с велосипедными дорожками, проложенными на других улицах и проспектах. В рамках проводимых работ нанесена разметка, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы.

Для средств микромобильности организованы парковки в 13 точках. На отдельных участках вдоль полосы установлены защитные ограждения во избежание столкновения велосипедов и электросамокатов с автомобилями.

В AYNA заявили, что планируют увеличить общую протяженность велосипедных дорожек в Баку до 50 км.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 6,5 km məsafəni əhatə edən tam bir dövrə mikromobillik zolağı tamamlanıb

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