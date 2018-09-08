В Баку установят автоматизированную систему парковки

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Некоторые водители оставляют транспортные средства в запрещенных местах, в том числе на тротуаре, пешеходном переходе, местах для лиц с ограниченными физическими возможностями, и это вызывает сожаление".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

"Для таких водителей, нарушающих ПДД, предусмотрены административные меры. Однако для достижения положительного результата в первую очередь необходимы широкие просветительские работы. Водителям нужно объяснять, что к другим участникам дорожного движения следует относиться с пониманием и с исключительным вниманием. С этими целями БТА проводит широкие просветительские мероприятия", - отметил он.

Маис Агаев также сообщил, что в настоящее время пересматривается политика парковки в городе Баку.

"Планируется установка автоматизированной системы на базе устойчивого программного обеспечения. В этом направлении мы намерены усовершенствовать и пассажироперевозки, и политику, которая скажется на столичном транспорте. Наша главная цель - оказывать гражданам современные, качественные и, главное, опирающиеся на принципы прозрачности услуги", - добавил представитель БТА.