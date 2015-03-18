​В Баку уменьшается площадь круга Гелебе

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Баку за счет уменьшения диаметра круга перед кинотеатром Гелебе, увеличивается количество дорожных полос для движения автотранспорта. Это осуществляется в рамках претворения в жизнь мер по устранению высокой плотности автотранспортного потока в столице. Об этом агентству Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

По его словам, работы в этом направлении уже начались и идет укладка асфальтно-бетонного покрытия основания дороги.

"Кроме того, на этом участке бетонные плиты будут заменены мраморными плитами. Завершение ремонтных работ ожидается в марте месяце", - сказал П. Мурсалиев.