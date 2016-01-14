​В Баку состоятся обсуждения транспортного коридора Украина-Китай

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Пилотный рейс экспериментального контейнерного поезда отправится 15 января из Ильичевского порта Одесской области через Каспийское и Черное моря в рамках проекта железнодорожного маршрута Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, сегодня в Баку главы железнодорожных ведомств Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана проведут обсуждения касательно тарифов на грузоперевозку из Украины в страны Средней Азии по "Шелковому пути" в обход России. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Николай Снитко: "Окончательно вопрос относительно тарифов на перевозки альтернативными путями будет решен во время совещания 14 января при участии украинской, казахстанской, грузинской и азербайджанской железнодорожных администраций".

Россия с 1 января приостановила действие договора о зоне свободной торговли в отношении Украины и в целях защиты внутреннего рынка и предотвращения потока беспошлинных товаров из Европейского союза применила в отношении них таможенные пошлины. Кроме того, установлено продуктовое эмбарго в отношении Украины как страны, поддерживающей санкции против России.

По указу президента России, грузовые перевозки из Украины в Казахстан через территорию России будут осуществляться только с территории Беларуси и при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Официальный Киев заявил, что в настоящее время транзитные грузоперевозки через территорию России фактически приостановлены, поэтому Украина будет осуществлять транзит грузов через Беларусь.