Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Баку приступили к исполнению 12 проектов по усовершенствованию дождевой канализационной системы.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Абид Шарифов.

Он напомнил, что по распоряжению президента Ильхама Алиева в ноябре прошлого года была создана рабочая группа для усовершенствования дождевой канализационной системы.

Он отметил, что 12 проектов было обговорено и начато их исполнение: "На это выделено около 14 млн. 200 тыс. манатов. Работы ведутся по всему Баку".