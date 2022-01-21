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В Баку пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Баку пассажирский автобус столкнулся с грузовиком 20 января в Бинагадинском районе Баку на участке, известном как дорога ДСК, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 91, временно эксплуатируемого ООО "Üç qardaş".
Инфраструктура
21 января 2022 г. 10:13
В Баку пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
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20 января в Бинагадинском районе Баку на участке, известном как дорога ДСК, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 91, временно эксплуатируемого ООО "Üç qardaş".

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По словам перевозчика, грузовой автомобиль (TIR) остановился на обочине из-за неисправности, но не включил аварийные стоп-сигналы. Водитель автобуса Сардар Гасангулиев, увидев грузовой автомобиль, нажал на тормоз, но из-за скользкой дороги произошло столкновение. В результате один из пассажиров автобуса получил травмы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sərnişin avtobusu yük maşını ilə toqquşub

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