В Баку пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

20 января в Бинагадинском районе Баку на участке, известном как дорога ДСК, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 91, временно эксплуатируемого ООО "Üç qardaş".

20 января в Бинагадинском районе Баку на участке, известном как дорога ДСК, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 91, временно эксплуатируемого ООО "Üç qardaş".

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По словам перевозчика, грузовой автомобиль (TIR) остановился на обочине из-за неисправности, но не включил аварийные стоп-сигналы. Водитель автобуса Сардар Гасангулиев, увидев грузовой автомобиль, нажал на тормоз, но из-за скользкой дороги произошло столкновение. В результате один из пассажиров автобуса получил травмы", - говорится в сообщении.