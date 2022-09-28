В Баку на проспекте Фатали хана Хойского завершен ремонт

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт на проспекте Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт на проспекте Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

В целом ремонтные работы охватили участок площадью более 45 тыс. кв.м. На территории было фрезеровано и снято старое асфальтобетонное покрытие, засыпан битум и уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В завершение были нанесены линии горизонтальной разметки и пешеходных переходов.

В 2022 году в Наримановском районе ремонтируются улицы общей протяженностью 7,6 км.

В прошлом году в районе было отремонтировано более 15 улиц протяженностью более 11 км.