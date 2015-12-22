В Баку на некоторых улицах наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых автомобильных дорогах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в эти минуты на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), на улице Аббасгулу Бакиханова (перед посольством Турции), на Тбилисском проспекте (станция метро "20 Января") и на проспекте Иншаатчылар (перед Государственным комитетом статистики) отмечается плотное движение автомобилей.