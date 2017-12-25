В Баку ликвидирована одна маршрутная линия, на другой ветке изменен пассажироперевозчик

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий по оптимизации маршрутных линий ликвидирован маршрут №155 (станция метро "Азадлыг" – поселок Мехтиабад - поселок Фатмаи).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, пассажироперевозки в этом направлении будут осуществляться посредством маршрутной линии №108. Учитывая плотность пассажироперевозок в указанном направлении, автобусы, ранее курсировавшие по маршруту №155, будут добавлены к маршрутной линии №108.

Помимо этого, изменен пассажироперевозчик маршрутной ветки №170 (станция метро "Мемар Аджеми" - поселок Бинагади). Причиной тому стали многочисленные нарушения в пассажироперевозках и неисполнение надлежащих требований, несмотря на неоднократные предупреждения.

Бакинское транспортное агентство предупреждает, что аналогичные меры будут приняты в отношении пассажироперевозчиков, не исполняющих предписанные требования, в том числе не обеспечивающие комфорт и безопасность пассажиров.