В Бакметрополитене назвали сокращение интервала одной из основных целей

Бакинский метрополитен одной из основных целей считает сокращение интервала поездов, для ее достижения постоянно увеличивается число поездов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя правления Бакметрополитена Эмиль Ахмедов.

По его словам, пассажиропоток в метро продолжает расти из года в год, что требует постоянного обновления графика движения. Ахмедов отметил, что в течение последнего года количество пар поездов постепенно увеличивалось.

"За последний год сначала ввели 32 пары поездов, затем 34, а уже с сегодняшнего дня мы внесли очередные изменения в график движения и перешли на 35 пар поездов", - сказал он.

Кроме того, по его словам, были внесены изменения и в дневной график движения. Это связано с возобновлением работы учебных центров с февраля и увеличением пассажиропотока в дневные часы.

Представитель метрополитена отметил, что это помогает сократить интервалы и способствует снижению плотности пассажиропотока в часы пик.