В Бакинском метрополитене заметно снизился пассажиропоток

В Бакинском метрополитене наблюдается заметное снижение пассажиропотока. Сегодня утром плотность была в несколько раз меньше, чем в предыдущие дни.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Этибар Исаев в программе ATV Səhər.

По его словам, в 09:00 утра двери метрополитена закрылись для пассажиров.

Обращаясь к пассажирам, он отметил, что люди должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и не создавать плотность.

Представитель метро рассказал, что в настоящее время в метро проводятся дезинфекционные работы.