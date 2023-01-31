Стоимость проезда в общественном транспорте в Азербайджане составит 40 гяпиков

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета, состоявшемся 31 января 2023 года, были рассмотрены обращения компаний-перевозчиков и утверждены новые тарифы на услуги пассажирских перевозок в общественном транспорте.

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета, состоявшемся 31 января 2023 года, были рассмотрены обращения компаний-перевозчиков и утверждены новые тарифы на услуги пассажирских перевозок в общественном транспорте.

Как сообщает Report, по итогам проведенных обсуждений тарифы на пассажироперевозки в метро были увеличены на 10 гяпиков - до 40 гяпиков за 1 поездку, на внутригородских автобусных маршрутах – до 40 гяпиков, на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния - 0,40-1,00 маната.

Верхний предел тарифа для пассажироперевозок на междугородных автобусных маршрутах установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).

Дополнительные средства, которые появятся в результате изменения тарифов, позволят обновить автобусный парк, позволят повысить качество обслуживания.

На заседании также была подчеркнута необходимость дифференциации тарифов в целях защиты интересов социально уязвимых групп населения, введения многоуровневых тарифов, различающихся по количеству поездок и срокам, а также своевременного завершения необходимых работ для повсеместного введения безналичной оплаты проезда.

Решение вступает в силу 3 февраля 2023 года.