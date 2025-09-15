В Азербайджане утвердили нормы проектирования торгово-развлекательных комплексов

Коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре утвердила нормы проектирования для торгово-развлекательных комплексов.

Как сообщает Report, председатель коллегии Анар Гулиев подписал соответствующее решение.

Согласно документу, эти нормы будут применяться к торгово-развлекательным комплексам высотой до 50 м, с глубиной подземной части до 15 м от уровня земли.