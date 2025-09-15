Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Инфраструктура
    • 15 сентября, 2025
    • 16:25
    В Азербайджане утвердили нормы проектирования торгово-развлекательных комплексов

    Коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре утвердила нормы проектирования для торгово-развлекательных комплексов. 

    Как сообщает Report, председатель коллегии Анар Гулиев подписал соответствующее решение.

    Согласно документу, эти нормы будут применяться к торгово-развлекательным комплексам высотой до 50 м, с глубиной подземной части до 15 м от уровня земли.

    Azərbaycanda ticarət-əyləncə kompleksləri üçün layihələndirmə normaları təsdiqlənib

