В Азербайджане пройдет выставка, посвященная восстановлению Карабаха

В октябре вновь откроется сезон специализированных торгово-промышленных выставок в Азербайджане, организатором которых является компания Caspian Event Organisers. Осенние выставки пройдут при поддержке государственных структур Азербайджанской Республики.

В октябре вновь откроется сезон специализированных торгово-промышленных выставок в Азербайджане, организатором которых является компания Caspian Event Organisers. Осенние выставки пройдут при поддержке государственных структур Азербайджанской Республики. В рамках осеннего сезона состоятся 4 выставки, одна из которых - Азербайджанская международная выставка "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха" Rebuild Karabakh пройдет впервые.

Об этом сообщили Report в компании Caspian Event Organisers.

Сезон стартует с 7-ой Бакинской международной книжной выставки-ярмарки Book Fair 2021, посвященной 880 летнему юбилею выдающегося представителя мировой литературы, гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Выставка предоставит уникальную возможность продемонстрировать книжную продукцию компаний, провести переговоры и заключить контракты с местными и зарубежными издательствами, авторами, а также с национальными издательскими и полиграфическими компаниями. Book Fair будет проводиться c 6 по 10 октября 2021 года в Бакинском Экспо-центре. Организатором выставки является Министерство культуры Азербайджанской Республики.

Далее продолжат выставочный сезон следующие выставки:

- 26-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" BakuBuild 2021,

- 13-я Международная выставка "Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны" Aquatherm Baku 2021,

- 1-ая Азербайджанская международная выставка "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха" Rebuild Karabakh 2021 (пройдет впервые).

Все перечисленные выставки состоятся с 20 по 22 октября в Бакинском Экспо-центре.

Одним из важных событий для выставочной индустрии Азербайджана в 2021 году станет выставка Rebuild Karabakh. Решение о проведении первой Азербайджанской международной выставки "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха" было принято для повышения эффективности процесса восстановления и реконструкции освобожденных территорий, усиления государственно-частного партнерства в этом направлении, демонстрации наиболее привлекательных и эффективных продуктов, проектов и решений для развития региона. Выставка пройдет с 20 по 22 октября 2021 года в Бакинском Экспо-центре. Выставка Rebuild Karabakh 2021 предоставит возможность для создания коммуникационной платформы для бизнес-диалога между представителями местных и зарубежных компаний, а также соответствующих государственных структур и организаций, которые представят свои проекты и стратегии восстановления Карабаха.

Выставка соберет представителей строительной индустрии, сельско-хозяйственного сектора, безопасности, энергетики, телекоммуникаций, здравоохранения, образования и других сфер, которые смогут способствовать развитию региона, эффективному сотрудничеству, актуальным обсуждениям и привлечению новых инвестиций. На протяжении 3-х дней выставки участников и посетителей ожидает насыщенная программа культурных и деловых мероприятий, которая будет включать конференции, семинары, круглые столы, двусторонние встречи и многие другие мероприятия, которые позволят провести выставку в эффективном и актуальном формате.

В ключевом событии строительной отрасли в выставке BakuBuild 2021 примут участие компании из Азербайджана, Италии, Казахстана, России, Турции и других стран, которые продемонстрируют инновационные технологии и оборудование для строительной индустрии: строительные и изоляционные материалы, краски, лаки и покрытия и многое другое. Спонсором регистрации является постоянный участник выставки - компания NB Group. С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте выставки www.bakubuild.az. Несмотря на то, что из-за пандемии выставка была отменена в 2020 году, компании находились в ожидании выставки и сохранили свои стенды на BakuBuild 2021, чтобы продемонстрировать свои новинки, пообщаться с партнерами и ощутить пульс рынка.

Традиционно в эти же даты состоится выставка Aquatherm Baku 2021 и соберет компании из Азербайджана, России, Турции и ряда других стран. Среди представленных секторов можно выделить: трубы и трубопроводы, насосы, отопительные системы, кондиционирование, чиллеры, радиаторы, бойлеры и многое другое (подробнее можно ознакомиться на сайте www.aquatherm.az).

Выставки BakuBuild и Aquatherm поддерживаются Министерством экономики Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по градостроительству, Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики, Союзом архитекторов Азербайджана. Выставка Rebuild Karabakh поддерживается Фондом возрождения Карабаха. Также все выставки поддерживаются Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Среди партнеров выставок 2021 года туроператор Greenwich Travel Club.

В рамках каждой выставки организаторы запланировали проведение различных деловых и культурных мероприятий, информацию о которых можно найти на сайтах выставок. Также по традиции планируется проведение деловых В2В встреч, в которых примут участие местные и зарубежные предприниматели.

Предельное внимание будет уделяться безопасности на выставках. Компания успешно внедрила меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции начиная с июня 2021 года, на выставках проходивших летом. Перед открытием каждой осенней выставки будет проведена тотальная дезинфекция помещений и выставочных залов Бакинского Экспо-центра. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются обязательными пунктами для всех, кто будет находиться на территории выставок. Также в рамках выставок будет организован COVID-патруль, цель которого следить за соблюдением необходимых правил.

Таким образом, осенние выставки вновь возобновят свою работу после небольшого перерыва и создадут новые возможности. На выставках можно найти выгодные предложения и познакомиться с инновационными продуктами и решениями. Регистрация для всех желающих посетителей уже открыта на всех сайтах предстоящих выставок.