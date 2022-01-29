В Азербайджане подготовят предложения по созданию госучреждений на освобожденных территориях

В Азербайджане будут подготовлены предложения, связанные с объемом средств, необходимых для создания и финансирования государственных учреждений на освобожденных территориях.

В Азербайджане будут подготовлены предложения, связанные с объемом средств, необходимых для создания и финансирования государственных учреждений на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, это отражено в распоряжении премьер-министра Али Асадова о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозов.

Предложения по созданию соответствующих структур центральных, местных органов исполнительной власти и других государственных органов на освобожденных территориях Азербайджана и объема средств, необходимых для их финансирования, должны быть представлены соответствующими органами ИВ в Министерство экономики и Министерство финансов до 1 марта 2022 года.