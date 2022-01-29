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В Азербайджане подготовят предложения по созданию госучреждений на освобожденных территориях

В Азербайджане подготовят предложения по созданию госучреждений на освобожденных территориях В Азербайджане будут подготовлены предложения, связанные с объемом средств, необходимых для создания и финансирования государственных учреждений на освобожденных территориях.
Инфраструктура
29 января 2022 г. 16:36
В Азербайджане подготовят предложения по созданию госучреждений на освобожденных территориях

В Азербайджане будут подготовлены предложения, связанные с объемом средств, необходимых для создания и финансирования государственных учреждений на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, это отражено в распоряжении премьер-министра Али Асадова о подготовке проекта госбюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозов.

Предложения по созданию соответствующих структур центральных, местных органов исполнительной власти и других государственных органов на освобожденных территориях Азербайджана и объема средств, необходимых для их финансирования, должны быть представлены соответствующими органами ИВ в Министерство экономики и Министерство финансов до 1 марта 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan to prepare proposals on creation of state institutions in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə dövlət qurumlarının yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

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