В Азербайджане нотариусы будут получать данные о коммерческом юридическом лице по электронной заявке

В Азербайджане нотариусы будут получать данные об учредителях коммерческого юридического лица и их доли в уставном капитале, а также свидетельство о государственной регистрации коммерческого юридического лица и его уставе по электронной заявке через элект

В Азербайджане нотариусы будут получать данные об учредителях коммерческого юридического лица и их доли в уставном капитале, а также свидетельство о государственной регистрации коммерческого юридического лица и его уставе по электронной заявке через электронные информационные системы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

При подготовке соответствующего законопроекта ссылались на закон "О нотариате".