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В Азербайджане нотариусы будут получать данные о коммерческом юридическом лице по электронной заявке

В Азербайджане нотариусы будут получать данные о коммерческом юридическом лице по электронной заявке В Азербайджане нотариусы будут получать данные об учредителях коммерческого юридического лица и их доли в уставном капитале, а также свидетельство о государственной регистрации коммерческого юридического лица и его уставе по электронной заявке через элект
Инфраструктура
30 марта 2023 г. 12:01
В Азербайджане нотариусы будут получать данные о коммерческом юридическом лице по электронной заявке

В Азербайджане нотариусы будут получать данные об учредителях коммерческого юридического лица и их доли в уставном капитале, а также свидетельство о государственной регистрации коммерческого юридического лица и его уставе по электронной заявке через электронные информационные системы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

При подготовке соответствующего законопроекта ссылались на закон "О нотариате".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda notariuslar kommersiya hüquqi şəxsi barədə məlumatları elektron sorğu ilə əldə edəcək

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