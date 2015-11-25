В Азербайджане начат мониторинг незаконного использования земельных участков

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана, ужесточено наказание за нарушение закрепленного законом права собственности на землю, ее использование и аренду, принятие незаконного решения относительно земельных участков, которые находятся в исключительной государственной собственности. Государственный комитет по вопросам имущества (ГКВИ) уже приступил к мониторинговым мероприятиям в связи с исполнением распоряжения президента. Мониторинги проводятся инспекторами по земельному контролю.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госкомитета, мониторинговые группы начали рейды в различных регионах страны, а также Баку и Абшероне, направленные на обеспечение исполнения требований законодательства относительно целевого назначения земель. Данные группы расследуют факты самовольного захвата земель, ведения незаконного строительства на земельных участках, использования земель не по целевому назначению, принятие незаконного решения относительно земельных участков. Выявлены случаи незаконного строительства жилых домов и других объектов на землях сельскохозяйственного назначения, незаконного изменения целевого назначения земель, захвата государственных земель.

Согласно распоряжению, за нарушение закрепленного законом права собственности на землю, использование и аренду земли путем самовольного захвата, замены или посева земельного участка предусмотрен штраф в размере от восьми до десяти тысяч манатов или лишение свободы на срок до двух лет. Самовольное осуществление строительных или монтажных работ на земельном участке без определенного законом права собственности, пользования или аренды наказывается лишением свободы на срок от года до трех лет.