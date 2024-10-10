В Азербайджане к 2070 году прогнозируется сокращение запасов воды на 15-25%

Ожидается, что в ближайшие годы в Азербайджане продолжится сокращение водных ресурсов.

Ожидается, что в ближайшие годы в Азербайджане продолжится сокращение водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов.

В документе отмечается, что, согласно последнему исследованию Института мировых ресурсов, Азербайджан занимает 59-е место среди 164 стран, которые столкнутся с сокращением водных ресурсов к 2050 году, и классифицируется как страна со средне-высоким (20-40% водного стресса) уровнем риска.

Согласно Национальному отчету Азербайджана, представленному в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, прогнозируется, что объем водных ресурсов Азербайджана (включая трансграничные водные ресурсы) сократится на 5-10% к 2040 году и на 10-15% к 2070 году. По другому сценарию предполагается сокращение на 10-15% к 2040 году и на 15-25% к 2070 году.