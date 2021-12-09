В Агдаме будет создана историко-культурная часть типа "Ичери Шехер"

"Хочу сказать футбольным фанатам, что мы планируем построить стадион "Имарет", правда в другом уголке города с более крупной инфраструктурой.

"Хочу сказать футбольным фанатам, что мы планируем построить стадион "Имарет", правда в другом уголке города с более крупной инфраструктурой.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов в интервью официальной прессе.

Он отметил, что в Агдаме ведутся проектные работы: "Мы планируем в этом спортивном районе не только футбольный стадион, но закрытые и открытые тренажерные залы для проведения различных соревнований, спортивную общеобразовательную школу, а также летний лагерь для детей.

Аналогичная как в Баку "Ичери Шехер", историко-культурная часть будет и в Агдаме, площадью около 22,5 га. Основными компонентами этой части будут строительный комплекс Панахали-хана, музей хлеба, драматический театр, музей Победы, площадь Флага и т.д. Эти места будут символизировать 44-дневную Отечественную войну и нашу славную Победу. В музее расскажут о том, как было освобождено каждое село, поселок, город. Бои будут отражены в фотографиях и видео".