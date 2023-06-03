Утверждены "Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах"

Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило “Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах”.

Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило “Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах”.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр Камаледдин Гейдаров.

Юридическое управление министерства должно представить решение в Министерство юстиции для внесения в государственный реестр правовых актов, а управление по делам с документами и обращениями граждан должно донести решение до юридического управления и Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве.