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Утверждены "Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах"

Утверждены "Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах" Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило “Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах”.
Инфраструктура
3 июня 2023 г. 11:08
Утверждены Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах

Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило “Правила расчета стоимости проектных услуг для строительства в текущих ценах”.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр Камаледдин Гейдаров.

Юридическое управление министерства должно представить решение в Министерство юстиции для внесения в государственный реестр правовых актов, а управление по делам с документами и обращениями граждан должно донести решение до юридического управления и Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве.

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