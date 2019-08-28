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Улучшено водоснабжение трех губинских сел - ФOTO

Улучшено водоснабжение трех губинских сел - ФOTO

28 августа состоялась церемония сдачи в эксплуатацию проекта по улучшению системы водоснабжения села Талабы Губинского района.

Как сообщает северное бюро Report, проект был реализован общественным объединением "Юные бухгалтеры" и посольством Японии в Азербайджане. 

В рамках проекта, длившегося на протяжении трех месяцев, в селе Талабы была пробурена артезианская скважина глубиной 200 метров, приобретен новый трансформатор, обновлены линии электропередач. В то же время для обеспечения населения питьевой водой установлены два 24-тонных бака. 

В целом, проект обеспечит водой около 400 сельчан, а также жителей соседних сел Хароша и Тохмар. В торжественной церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, депутат Вахид Ахмедов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори, председатель Общественного объединения "Юные бухгалтеры" Солмаз Алиева и сельчане.

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