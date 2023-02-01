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Турецкая Havaş предупредила о возможном прекращении сотрудничества с "Аэрофлотом"

Турецкая Havaş предупредила о возможном прекращении сотрудничества с "Аэрофлотом" Турецкая компания Havaş, предоставляющая услуги по ремонту и обслуживанию авиалайнеров, предупредила о возможном прекращении сотрудничества с российским "Аэрофлотом" из-за санкций.
Инфраструктура
1 февраля 2023 г. 17:51
Турецкая Havaş предупредила о возможном прекращении сотрудничества с Аэрофлотом

Турецкая компания Havaş, предоставляющая услуги по ремонту и обслуживанию авиалайнеров, предупредила о возможном прекращении сотрудничества с российским "Аэрофлотом" из-за санкций.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РБК.

Havaş обслуживает самолеты в 90 аэропортах в 29 странах мира, а конкретно в Турции - в Стамбуле, Анкаре и Анталье, а также нескольких других воздушных гаванях. В письме главы компании Мете Эрны отмечается, что в обслуживании может быть отказано более 170 самолетам российских авиакомпаний, а также семи белорусским и четырем иранским воздушным лайнерам.

Кроме того, в письме от Havaş упомянуты бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 - они принадлежат бизнесмену Роману Абрамовичу, однако представитель предпринимателя заявил, что в Турции у Абрамовича самолетов нет.

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