TRACECA: Новая геополитическая обстановка в регионе повысила интерес ЕС к Азербайджану

Интервью Report национального секретаря Межправительственной комиссии (МПК) по Азербайджану транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) Руфата Байрамова:

Интервью Report национального секретаря Межправительственной комиссии (МПК) по Азербайджану транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) Руфата Байрамова:

- На днях состоялся визит комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели в Азербайджан, на пресс-конференции в Баку наш гость также коснулся транспортно-коммуникационных вопросов региона. Как вы думаете, какие изменения заметны в интересе европейских стран к Азербайджану с точки зрения транспортно-коммуникационной сферы?

- Основной темой визита комиссара ЕС был вопрос, связанный с портом. На встречах было уделено внимания обсуждениям о Бакинском торговом порте. Бакинский порт является одним из первых в Каспийском бассейне, имеющих статус "зеленого порта". Частью политики Европейского Союза также является внедрение зеленых технологий. Бакинский порт отвечает этим критериям.

В настоящее время ОБСЕ имеет региональный проект, связанный с "зелеными портами". В рамках этого проекта уже подготовлена первая база. Это платформа, соединяющая порты Туркменистана, Азербайджана и Казахстана на Каспии. Предлагается с помощью этой платформы решить вопросы внедрения цифровых технологий и координации портов через них. С другой стороны, в повестке Совета Европы есть транспортная платформа TENT-T и вопрос ее расширения на восток. Поскольку Азербайджан также является территорией, соединяющей Запад и Восток, Европа проявляет к этому повышенный интерес. В настоящее время, в связи с изменением геостратегической и геополитической обстановки и открытием коммуникаций в регионе, мы являемся свидетелями интереса Европы к Азербайджану.

- В последнее время появились новые возможности в направлении изменения транспортной инфраструктуры Южного Кавказа. В какой форме TRACECA изучает процессы, происходящие в контексте транспортной системы региона?

- В конце прошлого месяца генеральный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA побывал в Брюсселе, где провел встречи в связи с транспортными вопросами региона. В качестве предварительного предложения Европейский Союз ведет переговоры о реализации технического проекта совместно с TRACECA. Анализ внедрения трехсторонней платформы в регионе, преимуществ от открытия Зангезурского коридора, а также разговоры о перспективах и недостатках региона являются предметом обсуждения. Здесь подразумевается платформа, на которой объединяются Россия, Иран, Турция и страны региона, и первоначально на повестке дня стоит транспортный вопрос в этих странах. После того, как между этими странами будет создана новая транспортная инфраструктура, объемы торговли также возрастут, и постепенно будет происходить рост в других экономических сферах.

- В рамках TRACECA была разработана концепция применения новых цифровых технологий в грузоперевозках. Как сейчас обстоят дела в этой сфере?

- Концепция разработана. Наша работа ведется по нескольким направлениям. Одной из инициатив на повестке дня является глобальный транзитный документ, над которым мы работаем совместно с Международным центром транспортной дипломатии. К этой работе подключились компания IDM и одна из авторитетных голландских компаний по контейнерным перевозкам - Maersk. Была создана определенная платформа, сейчас идет процесс ее оценки. Это платформа, построенная на технологии блокчейн. В рамках TRACECA грузоперевозки могут использовать технологию блокчейн.

Courtesy İmage

- На повестке дня был вопрос о подписании "Единого транзитного соглашения" между странами TRACECA...

- Да, мы готовим "Единое транзитное соглашение" для стран TRACECA. Это также будет электронный документ, который решит вопросы, связанные с выдаваемыми на границе разрешениями, и сделает процесс грузоперевозок еще более эффективным. Мы также стремимся к тому, чтобы страны решили вопрос о введении электронных очередей на границах. В частности, внедрение такой системы на азербайджано-российской, азербайджано-иранской границах поможет решить ряд вопросов.

- В какое время ожидается реализация перечисленных вами работ?

- Мы ожидаем, что до конца этого года страны примут соглашение о "Едином транзитном соглашении". Это зависит от законодательства каждой страны. Скажем, Азербайджан может пройти этот процесс за 2-3 месяца, в другой стране это может занять до полугода или года. Мы ожидаем, что подписание документа с МПК состоится ближе к октябрю. После этого остается принятие документа странами TRACECA, что также может продлиться до конца этого или до середины следующего года.

- К каким нововведениям может привести внедрение единой цифровой платформы в рамках TRACECA?

- Основной принцип заключается в том, что процесс оформления грузоперевозок должен осуществляться через цифровую платформу, чтобы сократить число бумажных носителей, различных для морских, железнодорожных и автомобильных перевозок. Правовая база в разных странах различна. В настоящее время идет работа над единым электронным документом. После этого отслеживание процесса грузоперевозок может быть эффективно организовано в электронном виде. Применение электронизации в различных других погранично-пропускных процедурах также сделает процесс более прозрачным. Таким образом, мы будем более конкурентоспособными.

- Поговорим о вновь созданной транспортной инфраструктуре в освобожденных от оккупации регионах.

- Прокладка новой железнодорожной линии на освобожденных территориях усовершенствует транспортную инфраструктуру региона, сделает процесс грузоперевозок между Нахчываном и Азербайджаном более эффективным и улучшит экономическое положение Нахчывана. Азербайджан не будет зависеть от третьих стран для организации экономической эффективности Нахчывана. При создании этой инфраструктуры будут задействованы тысячи людей. С другой стороны, будет создана эффективная транспортно-коммуникационная сеть между Турцией, Ираном, Россией и странами Ближнего Востока, что многократно повысит транзитный потенциал Азербайджана. В целом, открытие этих коммуникаций даст новое дыхание региону Южного Кавказа. Потому что все ограничения будут устранены, и страны региона смогут комфортно торговать между собой и заниматься грузоперевозками.