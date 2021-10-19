Танкер "Кяльбаджар" эксплуатируется во внешних водах

Танкер "Кяльбаджар", построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и спущенный на воду в прошлом месяце, будет эксплуатироваться во внешних водах.

Танкер "Кяльбаджар", построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и спущенный на воду в прошлом месяце, будет эксплуатироваться во внешних водах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Танкер, загруженный дизельным топливом, уже отправился в свой первый рейс. Судно вышло из туркменского порта Туркменбаши в направлении турецкого порта Гебзе.

Постоянный экипаж танкера нового поколения "Кяльбаджар" длиной 141 метр и шириной 16,9 метра состоит из 15 человек. Танкер дедвейтом – грузоподъемностью 7 800 тонн оснащен оборудованием ведущих мировых компаний.

Новый танкер относится к тому же типу, что и танкер "Лачын", который был сдан в эксплуатацию Бакинским судостроительным заводом в 2019 году. В настоящее время танкер "Лачын" плавает в бассейнах Черного и Средиземного морей.