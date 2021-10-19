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Танкер "Кяльбаджар" эксплуатируется во внешних водах

Танкер "Кяльбаджар" эксплуатируется во внешних водах Танкер "Кяльбаджар", построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и спущенный на воду в прошлом месяце, будет эксплуатироваться во внешних водах.
Инфраструктура
19 октября 2021 г. 12:16
Танкер Кяльбаджар эксплуатируется во внешних водах

Танкер "Кяльбаджар", построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и спущенный на воду в прошлом месяце, будет эксплуатироваться во внешних водах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Танкер, загруженный дизельным топливом, уже отправился в свой первый рейс. Судно вышло из туркменского порта Туркменбаши в направлении турецкого порта Гебзе.

Постоянный экипаж танкера нового поколения "Кяльбаджар" длиной 141 метр и шириной 16,9 метра состоит из 15 человек. Танкер дедвейтом – грузоподъемностью 7 800 тонн оснащен оборудованием ведущих мировых компаний.

Новый танкер относится к тому же типу, что и танкер "Лачын", который был сдан в эксплуатацию Бакинским судостроительным заводом в 2019 году. В настоящее время танкер "Лачын" плавает в бассейнах Черного и Средиземного морей.

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Версия на азербайджанском языке “Kəlbəcər” tankerinin xarici sularda istismarına qərar verilib

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