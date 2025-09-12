Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Сухогруз "Махмуд Рагимов" отправился в первый рейс в Актау после капремонта

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 11:22
    Сухогруз Махмуд Рагимов отправился в первый рейс в Актау после капремонта

    Компания ASCO завершила капитальный ремонт универсального сухогруза "Махмуд Рагимов".

    Как сообщили Report в компании, в ходе работ главные двигатели судна заменили на новые, а вспомогательные отремонтировали. Также были отрегулированы механизмы и воздушные компрессоры.

    На судне проведены трубопроводные, электромонтажные, автоматизационные и сварочные работы корпуса. Подводная и надводная части судна полностью очищены и окрашены. Отремонтированы жилые и служебные помещения, а также люковые крышки.

    В рамках ремонта обновлены системы связи и электронной навигации. Судно оснащено современной электронной картографической системой и двумя переносными VHF-радиостанциями.

    После завершения работ на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе сухогруз успешно прошел все необходимые проверки и отправился в первый рейс в порт Актау.

    Длина судна "Махмуд Рагимов" составляет 117,5 метра, ширина - 16,5 метра, а грузоподъемность - 4 100 тонн.

