Строительство новых зданий придает большой импульс развитию экономики - МНЕНИЕ

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Вот уже нескольких лет, как решением Кабинета министров Азербайджана в ряде районов столицы претворяется в жизнь программа сноса аварийных зданий и строительства на их месте новых, соответствующих современным требованиям. Несмотря на нынешний кризис, сокращение инвестиций и падение темпов строительного рынка на 5,6% в марте-мае нынешнего года на месте снесенных пятиэтажек в ряде микрорайонов продолжилось строительство высотных зданий.

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев сообщил Report, что для сноса старых зданий и строительства новых необходимо предоставить льготы строительным компаниям:

"В Баку и на Абшероне есть здания, срок эксплуатации которых истек. Согласно распоряжению Кабинета министров № 86 от 2016 года аварийные здания с истекшим сроком эксплуатации должны быть снесены и заменены новыми. Однако это относится отнюдь не ко всем зданиям. Есть здания 80-90-х годов, которые снесены не будут, поскольку невозможно одновременно снести и отстроить такое количество зданий. Снос зданий осуществляет не государственный, а частный сектор. Частные компании сносят дома, предоставляя жильцам в новом здании отремонтированные или более просторные квартиры, выплачивая им деньги для аренды жилья на время ведения строительных работ. Все это требует довольно больших затрат, что не устраивает ряд строительных компаний. Прибыль строительных компаний не так уж и велика. Тем не менее, эти здания должны быть снесены, поскольку их износ усугубляется день ото дня. Вот почему необходимо усилить строительный сектор. В настоящее время государство идет на определенные послабления в законодательстве в связи с пилотными проектами.

Строительные компании сносят старые здания и возводят на их месте новые, высотные здания. После продажи квартир компания не только компенсирует свои затраты, но и получает определенную прибыль. В Баку земля очень дорогая. Полагаю, строительным компаниям нужно придать определенный импульс, пойти на уступки. В Баку есть такие участки, на которых можно возвести здание в соответствии с установленными законом нормативами, однако компания-застройщик все же может столкнуться и с убытками. Если компания сносит аварийное здание и строит на его месте новое, тем самым сняв определенный груз с плеч государства, то им должна быть предоставлена скидка. В то же время следует осуществлять крепкий контроль за деятельностью этих компаний. В последние годы мы становились свидетелями того, как сносилось относительно устойчивое здание только потому, что территория застройки лучше и просторнее. Эти процессы следует контролировать. Снос старого жилья в Баку и строительство на его месте нового требует многих лет. Следует учитывать, что за это время изнашиваются и новостройки. Другой вариант ускорения процесса состоит в том, что государству в этом случае необходимо выделить миллиарды для выплаты компенсации гражданам. А это обходится дорого. Либо же следует несколько облегчить условия для строительных компаний".

Эксперт отметил, что строительные компании в Азербайджане всецело зависят от местных граждан: "В Азербайджане неоднократно проводилась выставка недвижимости. Азербайджанские компании принимают участие и на выставках в других странах. На эти выставки съезжаются строительные компании и эксперты в области недвижимости из Европы, России, Грузии и других стран, привлекая граждан Азербайджана заманчивыми предложениями. Исследования свидетельствуют о том, что ежегодно бесчисленное число азербайджанцев скупают жилье в Турции. Некоторое время назад по поручению президента были выданы купчаи на более 400 зданий. Видя, как мучаются граждане с получением купчаи, другие граждане не решаются приобретать жилье. Ныне на многие дома в Баку отсутствуют купчаи, отчего люди не могут прописаться по месту жительства. Гражданин, столкнувшийся с этой проблемой, не решится вторично приобрести жилье без документов".

По словам Э.Фарзалиева, снос старых зданий и возведение на их месте новых придаст большой импульс экономике: "При сносе зданий бывает задействовано большое количество рабочей силы. Сегодня в нашей стране действуют бетонные, арматурные, кирпичные заводы. При строительстве очередного здания они приводятся в действие. После завершения строительства ведется ремонт в квартирах, а это повышает уровень продаж магазинов строительных материалов. Вслед за этим происходит обустройство интерьера, оснащение жилья мебелью и электротехникой. Таким образом, развитие строительного сектора способствует развитию и смежных отраслей. Граждане, снимающие жилье на время строительства, придают импульс рынку аренды недвижимости. Поскольку большая часть нашей экономики зависит от строительного сектора, мы не должны позволять этому сектору рухнуть".