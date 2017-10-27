Стали известны самые дешёвые автомобили с функциями автопилота

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes назвал самые дешёвые автомобили с функциями автопилота. Всего на американском рынке представлено 14 таких моделей стоимостью менее $30 тыс.
Как передает Report, об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Проще всего купить Toyota Corolla, оснащённую адаптивным круиз-контролем, контролем полосы движения и функцией опознавания пешеходов. Её минимальная стоимость составляет $20 тыс.
Второе место занимает Honda Civic ($21,4 тыс.), третье — Kia Forte ($21,6 тыс.).
В список также попали Toyota Prius, Nissan Sentra, Honda Accord, Toyota RAV4, Subaru Legacy.
Кроме того, в рейтинге есть Mazda CX-3, Subaru Impreza, Mazda CX-5, Hyundai Elantra, Honda CR-V и Toyota Prius Prime.
Ранее Nation News сообщало, что объявлены самые проблемные новые автомобили.
News DepartmentАвтор новости
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