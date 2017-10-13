Stadler Group заказано 30 пассажирских вагонов для проекта железной дороги Баку-Карс

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ 30 октября состоится официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для грузовых поездов при участии президентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, пассажирские перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс начнутся в следующем году. С этой целью швейцарской Stadler Group было заказано 30 пассажирских вагонов, добавил он.