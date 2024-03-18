Сотрудники AZAL посадили более 600 деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) совместно с министерством экологии и природных ресурсов провело акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.
Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год в нашей стране объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира".
В рамках акции на площади в 1 гектар в поселке Мушфигабад Гарадагского района в Баку было высажено более 600 саженцев эльдарской сосны и оливкового дерева. Эти деревья соответствуют почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова. Кроме того, были проведены работы по благоустройству территории.
В мероприятии, прошедшем под лозунгом "Давайте будем солидарны во имя зеленого мира!", приняло участие около 50 сотрудников авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Акция направлена на сохранение экологического баланса.