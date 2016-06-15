Состоялось заседание Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В столице Латвии 15 июня состоялось шестое заседание Азербайджано- латвийской межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджанской и Латвийской Республиками.

Как передает Report, на заседании, которое прошло в соответствии с положениями «Соглашения по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Латвийской Республики», подписанного 3 октября 2005 года в Баку, Азербайджан представляла делегация под руководством председателя Межправительственной комиссии, министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова, латвийскую сторону - делегация под руководством сопредседателя межправительственной комиссии, министра транспорта этой страны Ульдиса Аугулиса.

На заседании, где обсуждалось текущее состояние экономических связей между Азербайджаном и Латвией, стороны дали общую информацию об экономическом развитии своих стран.

Министры транспорта Зия Мамедов и Ульдис Аугулис, еще раз подтвердив, что двусторонние связи Азербайджана и Латвии базируются на взаимных принципах уважения территориальной целостности и суверенитета двух стран, выразили намерения для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами по сферам и направлениям, представляющим взаимный интерес.

Предложив Азербайджану обмен информации по планируемым закупкам, в связи с обновлением и модернизацией железнодорожного состава, латвийская сторона заявила, что ЗАО «Rigas Vagonbüves Rüpnica» готово продолжить сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и предложить свои услуги.

На встрече министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов проинформировал латвийскую сторону, что экспорт, импорт, продажа и реализация любых товаров и услуг, произведенных на оккупированных территориях Азербайджана, включая Нагорно-карабахский регион, на латвийский рынок, а также участие латвийских компаний в любой экономической деятельности на этих территориях является незаконным, согласно международному праву и Законодательству Азербайджанской Республики.

Ульдис Аугулись еще раз заявил, что продукция, произведенная на оккупированных территориях Азербайджана не будет допущена в Латвию без сертификата происхождения, выданного соответствующими структурами Азербайджана.

Отметив стратегическую роль своей страны в качестве связывающей Европу и Азию, латвийский министр транспорта Ульдис Аугулис предложил азербайджанским предпринимателям воспользоваться транспортной инфраструктурой Латвии в грузоперевозках в Северную Европу и наоборот, также налоговыми льготами, свободными земельными территориями в Свободных портах и специальных экономических зонах Латвии для развития новых производственных центров, амбаров, терминалов, логистических и распорядительных центров.

Стороны, отметив потенциал сотрудничества в грузоперевозках между регионами Центральной Азии, Кавказа и Черноморского региона с использованием контейнерного поезда «ЗУБР», связывающего транспортный коридор ТРАСЕКА с Северной Европой, отметили возможность использования контейнерного поезда «Балтика Транзит» в наземных грузоперевозках между Кавказом и Черным морем.

Министр транспорта Зия Мамедов проинформировал латвийскую сторону о новшествах в транспортном секторе Азербайджана, новом Бакинском международном морском торговом порте, строительство которого продолжается.

Стороны пришли к соглашению об изучении возможностей упрощения входных-выходных виз для профессиональных водителей по международным грузовым и пассажиро-перевозкам с целью упрощения торговых возможностей.

На встрече также было достигнуто соглашение о проведении седьмого заседания Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Азербайджане. Дата проведения заседания в Баку будет согласована по дипломатическим каналам.

Итоговый протокол, принятый на заседании, был подписан министром транспорта Азербайджана Зией Мамедовым и министром транспорта Латвии Ульдисом Аугулисом.