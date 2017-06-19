Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, генеральный директор Иранских железных дорог Саид Мохаммадзаде, председатель АО "Грузинские железные дороги" Мамука Бахтадзе, председатель правления АО "Украинские железные дороги" Войцех Балчун и начальник Государственной железной дороги Польши Кшиштоф Мамински.

В ходе встречи стороны обсудили преимущества и перспективы развития транспортного маршрута Юг-Запад, организацию перевозок по этому маршруту, координации шагов, предпринимаемых сторонами в целях урегулирования технологических и логистических вопросов, создание секретариата маршрута и операционного центра.

По итогам обсуждений принято решение о расширении сотрудничества по маршруту Юг-Запад в целях оптимизации перевозок в направлении Индия - Персидский залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Украина - Европа и увеличения транзитного потенциала сторон.

Кроме того, решено изучить вопрос внедрения льготных тарифов на грузоперевозки между странами-участницами транспортного маршрута Юг-Запад.

В соответствии с договоренностью, координация совместной деятельности железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии, Ирана, Украины и Польши возложена на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". В то же время предусмотрено создание рабочей группы, состоящей из представителей железных дорог стран-участниц маршрута.

По итогам встречи были подписаны соответствующие документы.