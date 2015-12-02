​SOCAR восстанавливает историческое здание в Тбилиси

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Общая стратегия реализации проектов представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии заключается в соблюдении принципов непричинения вреда окружающей среде, экологии, архитектурному облику города, осторожном подходе к памятникам культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания приняла решение о реконструкции исторического здания, расположенного на территории представительства SOCAR в Тбилиси.

Отметим, что здание построено в 1900-1905 годах архитектором Александром Шимкевичем. Сначала здание будет поднято и перемещено на улицу, где оно располагалось ранее, затем реконструировано. Работу по перемещению здания будет выполнять голландская компания Bresser, которая два года назад реализовала в Баку аналогичный уникальный проект по переносу исторического здания. Поднятие исторического здания в Тбилиси также станет первым уникальным проектом с технической точки зрения на Южном Кавказе и соседних регионах. После укрепления фундамента и завершения реконструкционных работ здание будет использоваться как гостевой дом SOCAR Georgia. Проект реализуется при поддержке мэрии Тбилиси, министерства культуры Грузии и Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.