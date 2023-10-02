Шахмар Мовсумов: Создание городских центров важно для достижения целей устойчивого развития

Создание городских центров имеет фундаментальное значение для достижения целей устойчивого развития.
Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на форуме, организованном в Баку в рамках Всемирного дня Хабитат.
По его словам, устойчивое заселение имеет большое значение для планеты: "Важность заселения стирает демографические границы. Этот вопрос важен и для Азербайджана. Создание городских центров имеет фундаментальное значение для достижения целей устойчивого развития. Уверен, что это мероприятие будет способствовать развитию продуктивного сотрудничества в будущем".
Напомним, что мероприятия по случаю Всемирного дня Хабитат организованы Госкомитетом по градостроительству и архитектуре совместно с UN-HABITAT, в рамках "Недели градостроительства 2023".